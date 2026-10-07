DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,12 -3,7%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.991 -1,4%Euro 1,1229 -0,3%Öl 101,4 +0,8%Gold 4.134 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Goldpreis und Ölpreis

Erhöhte Spannung beim Goldpreis: Anleger blicken auf das Fed-Protokoll

Erhöhte Spannung beim Goldpreis: Anleger blicken auf das Fed-Protokoll

Der Goldpreis hat im frühen Mittwochshandel leicht nachgegeben. Anleger warten nun auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,132.73 USD -31.62 USD -0.76 %
News
Ölpreis (Brent)
101.30 USD 0.72 USD 0.72 %
News
Ölpreis (WTI)
90.11 USD 0.67 USD 0.75 %
News

von Jörg Bernhard

Dieses könnte neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank liefern. Schwächere Konjunkturdaten haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober zuletzt deutlich sinken lassen. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 19 Prozent an, dass Ende des Monats eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Für Dezember wird ein weiterer Zinsschritt jedoch weiterhin mehrheitlich erwartet. Belastend wirken weiterhin die hohen US-Anleiherenditen sowie steigende Ölpreise. Neue Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus schüren Sorgen vor Lieferstörungen. Höhere Energiekosten könnten den Inflationsdruck verstärken und die Fed länger als erwartet zu einer restriktiven Geldpolitik zwingen. Dies wäre für das unverzinste Gold tendenziell negativ. Langfristig bleibt auch die Nachfrage der Notenbanken ein wichtiger Faktor. Bei der LBMA-Jahrestagung betonten Zentralbankvertreter die strategische Bedeutung von Gold zur Diversifikation ihrer Währungsreserven.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 26,10 auf 4.161,00 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Rohöl: Neue Risiken für die Versorgung

Der Ölpreis ist im frühen Mittwochshandel gestiegen. Für Auftrieb sorgen vor allem neue Risiken für die Versorgung in den USA und im Nahen Osten. Ein Sturm im Golf von Mexiko dürfte sich zum Hurrikan entwickeln und könnte wichtige Anlagen zur Öl- und Gasförderung sowie mehrere Raffinerien beeinträchtigen. Die Region ist für einen erheblichen Teil der amerikanischen Energieproduktion und Raffineriekapazitäten verantwortlich. Unterstützung kommt zudem von den jüngsten API-Daten, die einen Rückgang der US-Rohölvorräte um 2,09 Mio. Barrel angezeigt haben. Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken im Nahen Osten hoch. Die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben sich zuletzt verschärft. Dämpfend wirkt dagegen die verbesserte Versorgung aus der Golfregion. Saudi-Arabien hat die Auslastung seiner Ost-West-Pipeline deutlich erhöht, während die Rohöl- und Produktexporte aus dem Nahen Osten zuletzt wieder kräftig gestiegen sind. Der Ölmarkt bleibt aber nach wie vor zwischen besserer Versorgung und erheblichen Ausfallrisiken gefangen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,65 auf 90,09 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,90 auf 101,48 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pics-xl / Shutterstock.com, claffra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.