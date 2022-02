Goldpreis: An 1.900-Dollar-Marke abgeprallt

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Nun spekulieren die Marktakteure jedoch darauf, dass in der kommenden Woche bei einem Treffen zwischen den USA und Russland Fortschritte erzielt werden. Für eine allgemeine Entwarnung ist es aber definitiv zu früh. Während schwache US-Aktienmärkte dem Goldpreis Rückenwind beschert haben, bremsten die gestiegenen zehnjährigen US- Renditen den Aufwärtsdrang des Goldpreises. Am Nachmittag stehen jenseits des Atlantiks die Reden mehrerer US-Notenbanker auf der Agenda. Diese dürften mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Auch der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sorgt für zusätzliche Spannung, schließlich beeinflussen die Terminmarktprofis den Preis für das gelbe Edelmetall erfahrungsgemäß besonders stark.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 8,50 auf 1.893,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wochenverlust droht

An den Ölmärkten rechnen die Akteure mit Fortschritten bei den Atomverhandlungen mit dem Iran. Sollten die Sanktionen gegen das Mullah-Regime fallen, könnte der Iran das globale tägliche Ölangebot um eine Million Barrel erhöhen und dadurch zur Entspannung der aktuell angespannten Versorgungslage beitragen. Wie freitags üblich, wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte dies auch die Handelstendenz der kommenden Woche beeinflussen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,35 auf 91,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,29 auf 92,68 Dollar zurückfiel.





