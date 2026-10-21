Goldpreis: Anhaltende Seitwärtstendenz auf reduziertem Niveau

Goldpreis und Ölpreis

21.10.26 07:42 Uhr

Im frühen Mittwochshandel ging es mit dem Goldpreis leicht bergauf.

von Jörg Bernhard



Für die weitere Entwicklung des Goldpreises dürften weiterhin die US-Geldpolitik und der Nahost-Konflikt entscheidend sein. Steigende Ölpreise könnten den Inflationsdruck verstärken und damit zusätzliche Zinserhöhungen begünstigen. Eine Entspannung im Iran-Krieg würde dagegen die Energiepreise möglicherweise sinken lassen und könnte Gold unterstützen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei lediglich 15 Prozent. Für Dezember rechnen die Marktteilnehmer hingegen mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent mit einem weiteren Zinsschritt. Neue Impulse versprechen zudem die in der kommenden Woche anstehenden US-PCE-Inflationsdaten. Sie könnten die Zinserwartungen erheblich beeinflussen. Auch schwächere US-Konjunkturdaten könnten die Fed zu größerer Zurückhaltung bewegen. Sollten die Anleger ihre Erwartungen an weitere Zinserhöhungen zurückschrauben, dürfte Gold davon profitieren. Anhaltend hohe Energiepreise und steigende Anleiherenditen könnten allerdings eher das Gegenteil bewirken.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,90 auf 4.144,50 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Sinkende Lagerbestände und Versorgungsängste

Der Ölpreis hat im frühen Mittwochshandel zugelegt. Ausschlaggebend waren vor allem die zunehmenden Versorgungsrisiken im Nahen Osten und rückläufige US-Lagerbestände. Hoffnungen auf eine diplomatische Entspannung im Iran-Krieg erhielten einen Dämpfer, nachdem Teheran Gespräche mit Washington an die Erfüllung eigener Forderungen geknüpft hatte. Auch Vermittlungsbemühungen durch Pakistan und Katar brachten bislang keinen erkennbaren Durchbruch. Zusätzliche Unsicherheit verursachten Angriffe auf Öltanker und Energieanlagen. Laut Kpler wurden innerhalb von zwei Wochen mindestens 18 Schiffe attackiert. Die Gefahren reichen mittlerweile über die Straße von Hormus hinaus bis in den Golf von Oman. Zudem meldeten die Huthi-Rebellen Angriffe auf saudische Ölanlagen und Flughäfen. Weitere Unterstützung erhielt der Ölpreis außerdem durch sinkende US-Rohölvorräte. Laut API-Daten gingen diese um 4,9 Millionen Barrel zurück. Angesichts der angespannten Dieselversorgung bemüht sich die US-Regierung derzeit um eine Ausweitung der weltweiten Raffinerieproduktion.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,22 auf 99,04 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,48 auf 110,27 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net