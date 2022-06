Goldpreis: Anhaltende Seitwärtstendenz bei 1.850 Dollar

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Mit Spannung werden nun die US-Inflationsdaten für den Monat Mai erwartet. Diese stehen am Freitag zur Veröffentlichung an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Teuerungsrate jenseits des Atlantiks gegenüber dem Monat nicht verändert haben und erneut bei 8,3 Prozent p.a. liegen. Die große Frage lautet nun: Haben wir mittlerweile die Spitze bei der Geldentwertung gesehen? Falls ja, könnte das Interesse an Gold nachlassen, was dessen Preis belasten dürfte. Übrigens: Um 18.00 Uhr werden aktuelle Daten zur russischen Inflation erwartet. Im Mai soll sich hier laut Analystenschätzungen eine leichte Verlangsamung von 17,8 auf 17,3 Prozent eingestellt haben.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,80 auf 1.850,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nahe am Dreimonatshoch

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 1,85 Millionen Barrel ausgewiesen hat, tendierte der Ölpreis weiter leicht bergauf und bewegt sich damit nur knapp unter seinem am gestrigen Dienstag markierten Dreimonatshoch. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 1,92 Millionen Barrel reduziert haben und bei Benzin und Destillaten (Heizöl & Diesel) Lagerzuwächse von mehr als einer Million Barrel registriert worden sein.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,74 auf 120,15 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,61 auf 121,18 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: elen_studio / Shutterstock.com, Juri / Shutterstock.com