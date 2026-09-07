DAX 26.007 -0,2%ESt50 6.404 +0,2%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,24 ±0,0%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 67.402 -0,9%Euro 1,1625 +0,0%Öl 98,5 +1,5%Gold 4.408 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Anhaltende Stabilisierungstendenz

Goldpreis: Anhaltende Stabilisierungstendenz

Der Goldpreis zeigte sich nach dem gestrigen US-Feiertag im frühen Dienstagshandel relativ stabil, nachdem der Dollar zuletzt nachgegeben hatte.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,406.61 USD 1.53 USD 0.03 %
News
Ölpreis (Brent)
98.46 USD 1.46 USD 1.51 %
News
Ölpreis (WTI)
93.94 USD 2.46 USD 2.69 %
News

von Jörg Bernhard

Anleger richten ihren Blick nun auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten Donnerstag und Freitag), die die Erwartungen hinsichtlich des nächsten geldpolitischen Schritts der US-Notenbank Fed beeinflussen könnten. Laut dem FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group rechnen Marktteilnehmer derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 58 Prozent, dass auf der Fed-Sitzung in der kommenden Woche eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Höhere Zinsen verringern aufgrund der daraus resultierenden Opportunitätskosten die Attraktivität von Gold, das weder Zinsen noch Dividenden bietet. Wichtiger als der eigentliche Zinsschritt dürfte jedoch eher die zunehmende Unsicherheit an den Märkten darüber sein, welche Signale die Fed und das US-Finanzministerium aussenden wird. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für den wöchentlichen ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr) über die Schaffung neuer Stellen stark interessieren. Für den Monat August wurde vom US-Arbeitsministerium in der vergangenen Woche mit einem Plus von 162.000 Stellen ein deutlich höher als erwarteter Zuwachs gemeldet.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis (gegenüber Freitag) mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 20,10 auf 4.456,50 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Rohöl: Goldman Sachs erhöht Prognosen

Die wachsende Gefahr eines länger anhaltenden Konflikts im Nahen Osten trieb den Ölpreis im frühen Dienstagshandel weiter nach oben, nachdem der Iran Vergeltungsmaßnahmen für mögliche weitere US-Angriffe auf iranische Ziele angekündigt hatte. Dadurch verstärkten sich die Sorgen vor Störungen der Ölversorgung. Goldman Sachs erhöhte daher seine Ölpreisprognosen für Brent und WTI um jeweils 5 Dollar. Für Dezember 2026 erwartet die US-Investmentbank nun Brent bei 85 Dollar und WTI bei 80 Dollar. Für 2027 liegen die Prognosen bei 80 beziehungsweise 75 Dollar. Hintergrund ist die neue Annahme, dass die Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs im Nahen Osten bis ins Jahr 2027 hinein anhalten werden.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 2,24 auf 93,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,37 auf 98,37 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock, Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.