Goldpreis: Anhaltender Höhenflug wegen Corona-Sorgen

US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte in einem Interview für den kommenden Monat ein weiteres Rettungspaket für die US-Wirtschaft an. Diskutiert werde in der US-Regierung derzeit über ein Volumen von einer Billion Dollar. Dies und die weltweit gestiegenen Corona-Neuinfektionen erhöhen das Interesse an Gold . An den US-Aktienmärkten blieb eine nennenswerte Korrektur angesichts miserabler Konjunkturaussichten bislang zwar aus, viele Investoren versuchen dennoch über den Kauf von Gold, ihr Vermögen zu schützen. So verzeichnete zum Beispiel der weltgrößte Gold-ETF den dritten Tag in Folge Kapitalzuflüsse. Am gestrigen Dienstag gab es einen leichten Anstieg von 1.166,04 auf 1.169,25 Tonnen zu vermelden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,60 auf 1.785,60 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Ausgebremst durch API-Update

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerplus in Höhe von 1,7 Millionen Barrel aus. Damit wurden die Analystenprognosen in Höhe von 300.000 Barrel deutlich übertroffen. Dies und die Sorge, dass es in wichtigen Nachfrageländern wie den USA und China zu einer zweiten Corona-Infektionswelle kommen könnte, drückt derzeit auf die Stimmung an den Ölmärkten. Nun darf man gespannt sein, welche Tendenz der für den Nachmittag anberaumte Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration beinhalten wird. Aus charttechnischer Sicht testet die Ölsorte WTI aktuell die Begrenzung des seit drei Monaten zu beobachtenden Aufwärtstrendkanals.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,25 auf 40,12 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,13 auf 42,60 Dollar zurückfiel.







