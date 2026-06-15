Goldpreis und Ölpreis

Der Goldpreis legte im frühen Dienstagshandel eine Atempause ein. Nun warten die Marktakteure auf die Details der Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA.

von Jörg Bernhard



US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, dass die USA und der Iran eine vorläufige Vereinbarung zur Beendigung des Krieges im Persischen Golf unterzeichnet hätten. Einzelheiten wurden bislang jedoch nicht veröffentlicht. Beide Staaten betonten zudem, dass über einen dauerhaften Waffenstillstand noch verhandelt werden müsse. Darüber hinaus richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch sowie auf die ersten öffentlichen Äußerungen ihres Vorsitzenden Kevin Warsh nach der Sitzung. Allgemein gilt das Beibehalten der Leitzinsen als sehr wahrscheinlich. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group ist die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer US- Zinserhöhung im Dezember nach dem Friedensabkommen auf 57 Prozent gesunken. In der Vorwoche lag sie noch bei rund 70 Prozent.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,90 auf 4.347,70 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Nachlassende Turbulenzen

Der Ölpreis wies im frühen Dienstagshandel leicht negative Vorzeichen aus. Aktuell herrscht aber weiterhin ein hohes Maß an Verunsicherung, schließlich weiß man nicht, ob die baldige Wiederaufnahme der Lieferungen durch die strategisch wichtige Straße von Hormus gelingen wird und wie die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran konkret aussieht. Auf kurze Sicht dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerrückgang um 9,1 Mio. Barrel gemeldet.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,33 auf 80,42 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,49 auf 82,68 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net