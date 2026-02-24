DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1806 +0,3%Öl71,25 +0,1%Gold5.187 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat! Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Auf erhöhtem Niveau stabil

25.02.26 07:41 Uhr
Gold auf hohem Level stabil - Kursentwicklung im Überblick | finanzen.net

Der Goldpreis tendiert im frühen Mittwochshandel leicht bergauf, unterstützt von der anhaltenden Verunsicherung durch Trumps Zollpolitik.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.188,79 USD 44,78 USD 0,87%
News
Ölpreis (Brent)
71,27 USD 0,06 USD 0,08%
News
Ölpreis (WTI)
66,06 USD 0,43 USD 0,66%
News

von Jörg Bernhard

Die Rückkehr der chinesischen Marktakteure sowie die zunehmende politische Unsicherheit in den Vereinigten Staaten und die geopolitischen Risiken im Nahen Osten stützen weiterhin die Attraktivität von Gold. Am gestrigen Dienstag begannen die USA mit der Erhebung eines vorübergehenden globalen Importzolls von 10 Prozent. Gleichzeitig arbeitet Washington laut einem Vertreter des Weißen Hauses daran, diesen Satz auf 15 Prozent anzuheben. Zudem signalisierten zwei Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve, dass kurzfristig keine Änderung der Zinspolitik geplant sei. Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnen die Märkte derzeit mit mindestens zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario beläuft sich auf 71 Prozent. Für erhöhte Spannung dürfte auf kurze Sicht die dritte Runde von Atomgesprächen zwischen dem Iran und den USA sorgen, die am Donnerstag in Genf stattfinden soll.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 32,00 auf 5.208,30 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Rohöl: Hohe Risikoprämie eingepreist

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerplus in Höhe von 11,4 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit um ein Vielfaches höher als erwartet ausgefallen war, tendierte der Ölpreis leicht bergauf. Verantwortlich für die stabile Tendenz war vor allem die anhaltende Sorge vor einem möglichen militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der die Ölversorgung stören könnte. Diese Unsicherheit führt dazu, dass der Markt weiterhin eine erhebliche Risikoprämie einpreist und die weitere Entwicklung an der "geopolitischen Front" genau beobachtet. Im Gegenzug wird Trumps Zollchaos derzeit von den Marktakteuren eher ignoriert.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 65,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,19 auf 70,77 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, farbled / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis