Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit 1.900 Dollar

Insbesondere die US-Inflationsdaten sorgen für ein hohes Maß an Spannung. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Geldentwertung im Mai von 4,2 auf 4,7 Prozent p.a. beschleunigt haben. Da das gelbe Edelmetall seit Generationen einen guten Ruf als Inflationsschutz genießt, dürfte sich daran auch im Falle eines Abweichens von diesen Prognosen kaum etwas ändern. Beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares gab es zum Wochenauftakt allerdings signifikante Abflüsse zu vermelden. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich nämlich gegenüber Freitag von 1.043,16 auf 1.037,33 Tonnen reduziert.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,00 auf 1.899,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Zweifel an Ölnachfrage wachsen

Der fossile Energieträger weist im frühen Dienstagshandel negative Vorzeichen auf, weil die fragile Konjunkturlage auf die Stimmung der Ölinvestoren drückt. So ging es zum Beispiel mit den chinesischen Ölimporten im vergangenen Monat um 14,6 Prozent nach unten, wodurch der niedrigste Wert seit fünf Monaten markiert wurde. Am Abend dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche fiel der Rückgang der gelagerten Ölmengen mit 5,36 Millionen deutlich höher als erwartet aus. Nun soll in der vergangenen Woche laut einer von Trading Economics veröffentlichten Analystenumfrage ein Minus in Höhe von 3,6 Millionen Barrel zu Buche geschlagen haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 68,80 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,48 auf 71,01 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eric Chiang/123rf, ded pixto / Shutterstock.com