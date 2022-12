Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit 200-Tage-Linie

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

So hat sich der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, am gestrigen Donnerstag um 1,2 Prozent verbilligt, was in der Welt der Devisen fast schon als Kurseinbruch anzusehen ist. Dadurch hat sich bei Gold die charttechnische Stimmung signifikant verbessert. Im Bereich von 1.800 Dollar verläuft nämlich die 200-Tage-Linie. Sollte sie nachhaltig überwunden werden und zudem nach oben drehen, wäre dies als starkes charttechnisches Kauf- bzw. Trendwechselsignal zu interpretieren. Für erhöhte Spannung sorgt nun der anstehende Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums. Laut Analystenprognosen soll die Arbeitslosenrate bei 3,7 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 261.000 auf 200.000 gesunken sein. Sollten die Daten schwächer als erwartet ausfallen, dürfte dies dem Goldpreis in höhere Regionen verholfen, da in diesem Fall die Zinssorgen abflauen würden.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,10 auf 1.814,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hochspannung vor OPEC+-Treffen

Am Sonntag findet eine Videokonferenz der OPEC+-Förderländer statt. Deren Ergebnis könnte dann dem fossilen Energieträger in der kommenden Handelswoche neue Impulse verleihen. Außerdem wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch erhöhte Spannung an den Energiemärkten generieren. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,06 auf 81,16 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,14 auf 87,02 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock, Eric Chiang/123rf