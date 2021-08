Goldpreis: Ausverkauf wegen US-Arbeitsmarktdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Mit 943.000 neu geschaffenen Stellen entwickelte sich das Jobwachstum stärker als erwartet und erreichte damit den höchsten Wert seit fast einem Jahr. Statt einer von Analysten prognostizierten Arbeitslosenrate von 5,7 Prozent ermäßigte sich diese im Juli auf 5,4 Prozent. An den Finanzmärkten sorgen sich die Akteure nun, dass die Anleihekäufe deutlich früher als erwartet zurückgefahren werden könnten. Zusammen mit dem kräftigen Anstieg der zehnjährigen US- Renditen auf 1,3 Prozent p.a. und dem starken Dollar drückten massive Verkäufe den Goldpreis auf den tiefsten Stand seit vier Monaten.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 17,50 auf 1.745,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Negativer Wochenauftakt

Steil bergab ging es zum Wochenstart aber auch mit dem Ölpreis. Die chinesische Staatsregierung reagiert auf die steigenden Corona-Neuinfektionen mit Reise- und Mobilitätseinschränkungen in vielen Regionen, was die Sorge um die chinesische Ölnachfrage erheblich verstärkt hat. Im Juli lagen die Ölimporte mit 9,71 Millionen Barrel zum vierten Mal in Folge unter der Zehn-Millionen-Marke. Nur zur Erinnerung: Im Juni 2020 war ein Wert bei 12,94 Millionen Barrel gemeldet worden. Die am Wochenende veröffentlichte Handelsbilanz fiel trotz eines Exportwachstums von 19,3 Prozent und einem Anstieg der Importe in Höhe von 28,1 Prozent schwächer als erwartet aus. Ein weiterer Belastungsfaktor stellt der vor dem Wochenende erfolgte Preissprung des Dollars dar.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,29 auf 66,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,32 auf 69,38 Dollar zurückfiel.





