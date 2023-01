Goldpreis: Chance auf fünften Wochengewinn in Folge

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Für die positive Tendenz ist vor allem die leichte Dollarschwäche sowie die Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA verantwortlich. Laut einer Reuters-Umfrage erwarten die Analysten für Anfang Februar mehrheitlich eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte und für den Rest des Jahres keine weiteren Zinsschritte. Anhaltende Rezessionssorgen erhöhen ebenfalls die Attraktivität des altbewährten Krisenschutzes. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, schließlich haben Terminmarktprofis sechs Wochen in Folge ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) nach oben geschraubt.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 8.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 5,80 auf 1.929,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholung vor dem Wochenende

In China kletterte im November die Ölnachfrage auf den höchsten Wert seit Februar. Dies nährt die Hoffnung auf ein Ende der corona-bedingten Nachfrageschwäche im Land des weltgrößten Ölimporteurs. Laut Fatih Birol, dem Chef der Internationalen Energieagentur, könnte Chinas Erholung in Kombination mit den Sanktionen gegen Russland zu einer angespannten Versorgungslage in diesem Jahr führen. Außerdem wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten veröffentlichen und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 80,67 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,34 auf 86,50 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Juri / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock