Goldpreis: Chinesische Konjunkturindikatoren enttäuschen

Mit einem BIP-Wachstum von minus 6,8 Prozent p.a. für Q1 sowie einem jährlichen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 15,8 Prozent und einem Minus bei der Industrieproduktion in Höhe von 1,1 Prozent fiel der März überwiegend schwächer als erwartet aus. In Japan musste die Industrieproduktion ein stärker als prognostiziertes Minus in Höhe von 5,7 Prozent hinnehmen. Damit dürfte jedem klar sein, dass die globalen Konjunkturperspektiven auf absehbare Zeit wenig Grund zur Freude liefern dürften. Und in unsicheren Zeiten, in denen die Notenbanken eine ultraexpansive Geldpolitik mit niedrigsten Leitzinsen und unbegrenzten Kaufprogrammen verfolgen, dürfte eine Anlageklasse weiterhin extrem beliebt bleiben: Gold Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 13,40 auf 1.718,30 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Versuch einer Bodenbildung

Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken. Zur Erinnerung seit Mitte März hat sich die Zahl der US-Ölbohranlagen von 683 auf 504 (-26,2 Prozent).



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit uneinheitlichen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,27 auf 19,60 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,51 auf 28,33 Dollar anzog.







