Goldpreis: Comeback über 1.700 Dollar nach Dreiwochentief

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Das Konjunkturpaket sieht Investments in Bildung, Gesundheit und vor allem in Infrastruktur vor. Außerdem sollen die Unternehmenssteuern erhöht werden, um einen Teil der neuen Ausgaben nicht durch Neuschulden finanzieren zu müssen. Die nachfolgende Dollarschwäche verhalf dem gelben Edelmetall zu einer markanten Erholung. Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für die anstehenden Daten vom US-Arbeitsmarkt stark interessieren. Um 13.30 Uhr steht der Challengerbericht über Stellenstreichungen zur Bekanntgabe an, danach folgen dann noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr).Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 3,70 auf 1.711,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: OPEC+-Staaten beraten heute

Die für heute anberaumte Videokonferenz der OPEC+-Staaten über die künftige Förderpolitik sorgt an den Märkten für erhöhte Spannung. Signifikante Änderungen werden allerdings nicht erwartet. Zur Erinnerung: Die OPEC revidierte ihre jüngste Ölnachfrageprognose für 2021 um 300.000 Barrel nach unten. Die Lockdowns in Europa dürften dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Einen Tag früher als üblich wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken. In der vergangenen Woche wurde zum dritten Mal in Folge ein Anstieg gemeldet. Bei US-Bohranlagen stellte sich ein Zuwachs von 318 auf 324 ein.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,42 auf 59,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,32 auf 63,06 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: farbled / Shutterstock.com, adirekjob / Shutterstock.com