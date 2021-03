Goldpreis: Dollar derzeit gefragter als Gold

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Besser als erwartete Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben der US-Währung nach oben geholfen. Mit 684.000 fiel die Zahl neuer Arbeitsloser geringer als erwartet aus. Analysten hatten mit einem Rückgang von 781.000 (Vorwoche) auf 730.000 gerechnet. Weil die USA deutlich schneller impft als Europa und dabei kaum Impfstoff exportiert, sehen die Perspektiven der US-Wirtschaft um einiges vielversprechender aus als die der europäischen. Aber diese Tendenz konnte man bereits seit Jahren beobachten. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sorgen. Es ist damit zu rechnen, dass der Optimismus großer und kleiner Terminspekulanten weiter nachgelassen hat.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,90 auf 1.727,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Starke Preis- und Volatilitätssprünge

Befürchtungen, dass die Blockade des Suez-Kanals noch Wochen andauern könnte, haben dem Ölpreis im frühen Freitagshandel in höhere Regionen verholfen. Im vergangenen Jahr wurden pro Tag über 1,7 Millionen Barrel durch dieses "Nadelöhr" transportiert. Die Volatilität des Ölpreises dürfte deshalb in den kommenden Wochen weiterhin relativ hoch sein. Am Donnerstag schoss zum Beispiel der CBOE-Ölvolatilitätsindex auf über 60 Prozent nach oben, um danach wieder unter 50 Prozent abzusacken. Prognosen haftet in solch unsicheren Zeiten schon fast der Charakter eines Glücksspiels an.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,03 auf 59,59 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,97 auf 62,77 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com