Goldpreis: Dollarstärke generiert Zweimonatstief

Angesichts fallender Aktienmärkte und steigender Corona-Neuinfektionen müsste der Bedarf am Krisen-, Vermögens- und Inflationsschutz Gold eigentlich eher zu- als abnehmen. In Europa fielen die Einkaufsmanagerindizes (Dienstleistungssektor) deutlich unter die Marke von 50 Zähler, was als Hinweis für eine schrumpfende Wirtschaft interpretiert wird. Am Nachmittag dürften sich Akteure an den Goldmärkten vor allem für die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser gegenüber der Vorwoche von 860.000 auf 840.000 leicht reduziert haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 13,80 auf 1.854,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Weiterhin im Rückwärtsgang

Wie Gold litt auch der Ölpreis unter dem starken Dollar, schließlich verteuert sich dadurch im Nicht-Dollarraum der Preis für den fossilen Energieträger. Doch es gibt noch weitere Belastungsfaktoren. Zum einen steigert Libyen seine Ölexporte, nachdem die Ölindustrie in den vergangenen Monaten bürgerkriegs-bedingt blockiert war. Zum anderen belastet aber auch die sich verschlimmernde Pandemie die künftige Ölnachfrage. Erneute Reisebeschränkungen und drohen Lockdowns sorgen für eine trübe Stimmung an den Ölmärkten. Wie es um die Stimmung in der deutschen Wirtschaft aktuell bestellt ist, erfahren die Investoren am Vormittag, wenn der Ifo-Geschäftsklimaindex (10.00 Uhr) veröffentlicht wird.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 39,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent lediglich um 0,16 auf 42,10 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Invesco, Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com