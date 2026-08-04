Goldpreis: Dritter Tagesgewinn in Folge

Goldpreis und Ölpreis

05.08.26 07:25 Uhr

Gold legte im frühen Mittwochshandel dank schwachem Dollar und niedrigerem Ölpreis den dritten Handelstag in Folge zu.

von Jörg Bernhard



Anleger warten nun auf aktuelle US-Arbeitsmarktdaten, von denen sie sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik erhoffen. Am Nachmittag steht der ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr) zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neu geschaffener Stellen im September von 98.000 auf 70.000 reduziert haben. Des Weiteren dürften sich die Investoren auch für die Entwicklung diverser Einkaufsmanagerindizes stark interessieren. Anna Paulson, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Philadelphia, erklärte am gestrigen Dienstag zudem, sie halte sich hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses alle Optionen offen. Der wirtschaftliche Ausblick könne demnach auch höhere Zinsen erforderlich machen. Aktuell preisen die Marktteilnehmer eine Wahrscheinlichkeit von 57 Prozent ein, dass die US-Leitzinsen Mitte September um 25 Basispunkte erhöht werden. Am Tag zuvor hatte die Wahrscheinlichkeit noch bei 67 Prozent gelegen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 42,90 auf 4.195,50 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Risikoaufschlag und Preis im Sinkflug

Der Ölpreis setzte im frühen Mittwochshandel seine Talfahrt fort. Anleger warten nun auf konkrete Hinweise, ob die Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges und eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die blockierte Straße von Hormus Fortschritte machen. Obwohl sich der geopolitische Risikoaufschlag deutlich zurückgebildet hat, mahnt die übergeordnete Angebotslage und die Unberechenbarkeit der beiden Kriegsgegner weiterhin zur Vorsicht. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 2,69 Millionen Barrel aus, was den Ölpreis weiter verbilligte. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt an den Ölmärkten nun der Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr).



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,53 auf 75,24 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,37 auf 78,99 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net