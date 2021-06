Goldpreis: Durch Dollarstärke ausgebremst

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Thomas Barkin (Richmond Fed) beschwichtigte am gestrigen Montag einmal mehr die Inflationsgefahr und äußerte sich bezüglich des US-Arbeitsmarktes optimistisch. Am Nachmittag erfahren die Marktakteure, wie stark sich die deutschen Konsumentenpreise im Juni verteuert haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Inflationsrate von 2,5 auf 2,3 Prozent p.a. verlangsamt haben. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage beim Goldpreis nach dem im Juni erfolgten Unterschreiten der 100- und 200-Tage-Linie weiterhin angeschlagen. Positiv anzumerken ist jedoch, dass die im Bereich von 1.770 Dollar angesiedelte Unterstützungszone gehalten hat.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,30 auf 1.777,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Delta-Variante trübt die Stimmung

Leichten Verkaufsdruck kann man im frühen Dienstagshandel an den Ölmärkten ausmachen. Weil aufgrund der Delta-Variante des Corona-Virus in Portugal, Spanien und Australien neue Restriktionen beschlossen wurden, sorgen sich die Investoren um die künftige Ölnachfrage. Da beim bevorstehenden OPEC+-Treffen eine Erhöhung der Angebotsmenge ab August droht, führt dies aktuell zu einer tendenziell negativen Nachrichtenlage. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 72,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 73,88 Dollar zurückfiel.





