Goldpreis: Erneut Rückwärtsgang eingelegt

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Aufgrund zahlreicher anderer Faktoren blieb das Minus aber relativ überschaubar. Stark steigende Covid-19-Neuinfektionszahlen und drohende Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Reisefreiheit, lassen ein Investment in die Krisenwährung Gold weiterhin opportun erscheinen. Im Gegensatz zu Geld ist Gold bekanntlich nicht beliebig vermehrbar. In diesem Jahr droht laut Beratungsgesellschaft Metals Focus ein Rückgang der Goldminenförderung um 4,6 Prozent auf 3.368 Tonnen, den niedrigsten Wert seit fünf Jahren. Am Nachmittag könnte die Bekanntgabe wichtiger US-Konjunkturindizes sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe neue Impulse liefern. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 840.000 auf 825.000 leicht reduziert haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,50 auf 1.903,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabil dank hohem Lagerminus

Der am Mittwochabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies mit 5,4 Millionen Barrel einen stärker als erwarteten Lagerrückgang aus und verhalf dadurch dem Ölpreis zu einer stabilen Tendenz. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (17.00 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut Analystenschätzungen wird mit einem Minus in Höhe von 3,4 Millionen Barrel gerechnet.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 750 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 41,03 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,01 auf 42,31 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: claffra / Shutterstock.com, Pics-xl / Shutterstock.com