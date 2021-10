Goldpreis: Erneuter Ausverkauf bei Gold-Futures

Vor allem große Terminspekulanten (Non-Commercials) sind in der Woche zum 28. September deutlich skeptischer geworden. Ablesbar wird dies durch das um 2.850 Kontrakte zurückgefahrene Long-Engagement und das kräftig ausgebaute Short-Engagement (plus 16.400 Futures). Dadurch erlitt deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) einen regelrechten Einbruch von 187.650 auf 168.400 Kontrakte (-10,3 Prozent). Dies stellte den niedrigsten Wert seit drei Monaten dar. Auch unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) hat der Optimismus spürbar nachgelassen. Hier stellte sich auf Wochensicht ein massiver Rückgang von 25.000 auf 21.750 Futures (-13,0 Prozent) ein.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.300 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,30 auf 1.761,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hochspannung vor OPEC-plus-Treffen

Das für heute anberaumte OPEC-plus-Treffen sorgt für ein hohes Maß an Spannung und könnte dem Ölpreis im Tagesverlauf neue Impulse verleihen. Sollte ein beschleunigtes Ausdehnen des Angebots ausbleiben, könnte die Nordseemarke Brent erstmals seit drei Jahren wieder mehr als 80 Dollar kosten. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies zum vierten Mal in Folge ein Plus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 421 auf 428 erhöht und damit ungefähr die Hälfte des corona-bedingten Einbruchs wieder aufgeholt.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 75,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,05 auf 79,23 Dollar zurückfiel.





