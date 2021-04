Goldpreis: Fed-Sitzung sorgt für Hochspannung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Statements der Fed werden um 20.00 Uhr veröffentlicht. Danach steht Notenbank-Chef Jerome Powell in einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Im Vorfeld drückten anziehende US- Renditen den Goldpreis in leicht negatives Terrain. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen mit 1,63 Prozent p.a. wieder deutlich mehr Rendite ab. Am Freitag lag dieser Wert zeitweise unter 1,55 Prozent. Weil ein Index zum US-Konsumentenvertrauen besser als erwartet ausgefallen war und den höchsten Stand seit 14 Monaten markiert hat, hielt sich das Interesse an Gold in Grenzen. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares schlug sich dies bislang allerdings nicht in sinkenden Goldbeständen nieder. Seit sieben Handelstagen verharrt dessen gehaltene Goldmenge bei 1.021,70 Tonnen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 9,00 auf 1.769,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Ausgebremst durch Indien und API

In Indien bleibt die Corona-Lage weiterhin außer Kontrolle und trübt dadurch die Prognosen zur Ölnachfrage. Außerdem drückte der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ebenfalls auf die Stimmung der Marktakteure. Mit einem Lagerplus in Höhe von 4,3 Millionen Barrel wurden die Analystenprognosen deutlich übertroffen. Für zusätzliche Spannung dürften nun das OPEC+-Treffen sowie der Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die gelagerten Ölmengen um 650.000 Barrel erhöht haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,16 auf 63,10 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 66,02 Dollar anzog.





