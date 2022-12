Goldpreis: Gegenbewegung nach Absacker

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am frühen Morgen meldete Japan mit 3,8 Prozent p.a. die höchste Inflation seit 1991. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure in den USA vor allem für aktuellen Zahlen zu den privaten Einnahmen und Ausgaben sowie dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten könnte sich letzterer gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent reduziert haben. Sollte sich die US-Wirtschaft stärker als erwartet entwickeln, dürfte dies die Zinssorgen wieder verstärken und den Goldpreis tendenziell belasten. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte außerdem der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen. Zur Erinnerung: In den vergangenen beiden Wochen sind große Terminspekulanten (Non-Commercials) optimistischer geworden.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 10,10 auf 1.805,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Russlands Ölexporte im Blick

An den Ölmärkten wird derzeit über einen massiven Rückgang des russischen Ölangebots diskutiert. Einige Analysten halten Einbruch um 20 Prozent für möglich. Ausgeblendet wurden hingegen die negativen Auswirkungen des aktuellen Wintersturms in den USA, der zu massiven Flugausfällen geführt hat und die Reiseaktivitäten der US-Amerikaner im Vorfeld der anstehenden Weihnachtsfeiertage belasten könnte. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes mit ihrem Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten sorgen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,79 auf 78,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 82,26 Dollar anzog.





