Goldpreis: Gewinnmitnahmen lassen nach

Die am gestrigen Donnerstag gemeldeten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in Höhe von 860.000 haben jedoch gezeigt, dass der Arbeitsmarkt weiterhin unter Corona leidet. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Konjunkturhilfen durch die Fed ist somit relativ hoch. Von der japanischen Notenbank und der Bank of England waren zuletzt "taubenhaftere" Töne zu vernehmen. In den vergangenen Tagen drückten vor allem nachlassende Käufe von ETF-Investoren auf die Stimmung. Seit dem 8. September hat sich zum Beispiel die gehaltene Goldmenge beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares sukzessive reduziert. Am gestrigen Donnerstag schlug aber lediglich ein Mini-Minus von 1.247,57 auf 1.246,98 Tonnen zu Buche.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 10,70 auf 1.960,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markanter Wochengewinn möglich

Obwohl im Golf von Mexiko die Ölförderung nach Hurrikan "Sally" wieder hochgefahren wird, drehte der Ölpreis im frühen Freitagshandel nach anfänglichen Verlusten wieder in die Gewinnzone. Nach zwei Verlustwochen in Folge winken der US-Sorte WTI (+10,4 Prozent) und der Nordseemarke Brent (+9,53 Prozent) nun markante Wochenzuwächse. Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,26 auf 41,23 Dollar, während sein Pendant auf Brent lediglich um 0,31 auf 43,61 Dollar anzog.







Bildquellen: Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com