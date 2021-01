Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Weil die Zahl der wöchentlichen Erstanträge mit 900.000 etwas niedriger und der Konjunkturindex deutlich höher als erwartet ausgefallen war, hat das Interesse an Gold zuletzt leicht nachgelassen. Neue Hinweise über die Stimmung in der US-Wirtschaft könnten die für den Nachmittag angekündigten Einkaufsmanagerindizes liefern. Am Abend folgt dann noch der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission. Weil dieser die Stimmung an den Terminmärkten aufzeigt, sorgt er unter den Marktakteuren regelmäßig für erhöhte Aufmerksamkeit.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 5,70 auf 1.860,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf die Wochenberichte

Mit mehreren Tagen Verspätung werden von der US-Energiebehörde EIA am Nachmittag die gelagerten und produzierten Öl-, Benzin- und Destillatemengen gemeldet. Bei Rohöl wird laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten ein Minus in Höhe von 1,2 Millionen Barrel erwartet. Außerdem werden Zuwächse von 1,2 Millionen Barrel Destillaten bzw. 2,8 Millionen Barrel Benzin prognostiziert. Danach dürfte die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,66 auf 52,47 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,63 auf 55,47 Dollar zurückfiel.





