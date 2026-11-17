Goldpreis und Ölpreis

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Dienstagshandel leicht erholt, nachdem er am Vortag auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen war.

von Jörg Bernhard



Belastend wirken weiterhin der starke Dollar, hohe Anleiherenditen und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen. Der Dollar erreichte mittlerweile ein 19-Monats-Hoch. An den Terminmärkten wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 96 Prozent eingepreist. Die verbleibenden vier Prozent deuten sogar auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte hin. Auch geopolitische Spannungen konnten den jüngsten Goldpreisrückgang nicht aufhalten. Anleger warten nun auf das am Mittwochabend anstehende Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung. Goldman Sachs rechnet kurzfristig mit anhaltender Schwäche und starken Kursschwankungen. Für Ende 2027 prognostiziert die Investmentbank jedoch einen Goldpreis von 4.650 Dollar und für Ende 2028 sogar 5.600 Dollar. Während weitere Zinserhöhungen zunächst belasten dürften, könnten anhaltende Zentralbankkäufe den Markt stabilisieren. Spätere Zinssenkungen der Fed sollten zudem die Nachfrage westlicher Gold-ETFs wiederbeleben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 22,30 auf 3.875,30 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Rohöl: Angebotsüberschuss verdrängt geopolitische Risiken

Die Ölpreise gerieten im frühen Dienstagshandel erneut unter Druck. Ausschlaggebend waren zunehmende Erwartungen eines globalen Angebotsüberschusses. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) dürfte das weltweite Ölangebot bereits im vierten Quartal die Nachfrage übersteigen. Hintergrund ist die Erholung der Ölexporte aus dem Nahen Osten, die schneller voranschreitet als das Wachstum des globalen Ölverbrauchs. Die geopolitischen Risiken bleiben allerdings erheblich. Iranische Angriffe auf US-Militärstützpunkte in Bahrain und anhaltende Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus sorgen weiterhin für Unsicherheit. Dort erreicht der direkte Öldurchfluss bislang lediglich 49 Prozent des Vorkriegsniveaus. Alternative Transportrouten gelten ebenfalls als störungsanfällig. Unterdessen bereitet die OPEC ihre künftige Förderpolitik vor. Ende November soll über die Produktionsstrategie für 2027 entschieden werden. Zusätzliche Aufmerksamkeit verdienen die strategischen US-Ölreserven: Nach weiteren Freigaben sanken sie auf den niedrigsten Stand seit August 1982. Damit bleiben trotz der verbesserten Angebotslage erhebliche Risiken für die Versorgungssicherheit bestehen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,59 auf 85,13 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,50 auf 91,94 Dollar zurückfiel.





Redaktion Finanzen.net