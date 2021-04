Goldpreis: Großspekulanten bei Futures auf dem Rückzug

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Mit der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) ging es ebenfalls bergab. Diese hat sich in der Woche zum 13. April von 463.350 auf 460.700 Futures (-0,6 Prozent) reduziert. Weil große Terminspekulanten (Non-Commercials) ihr Long-Exposure massiv zurückgefahren haben, ermäßigte sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 189.500 auf 180.800 Kontrakte (-4,6 Prozent), während Kleinspekulanten (Non-Reportables) optimistischer wurden. Deren Netto-Long-Position hat sich nämlich von 25.300 auf 27.900 Futures (+10.3 Prozent) kräftig erhöht.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 2,00 auf 1.778,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Negative Vorzeichen zum Wochenstart

Steigende Corona-Neuinfektionszahlen in Indien und Brasilien haben dem fossilen Energieträger einen leicht negativen Wochenauftakt beschert. So meldete der Subkontinent am Montagmorgen mit über 273.000 Neuinfektionen einen neuen Negativrekord. Außerdem wies der am Freitagabend von der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes veröffentlichte Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten ein markantes Plus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 337 auf 344 erhöht. Trotz der relativ negativen Nachrichtenlage bewegt sich der Ölpreis nur knapp unter seinem am Freitag markierten Vierwochenhoch.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 62,96 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,20 auf 66,57 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, elen_studio / Shutterstock.com