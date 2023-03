Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Rechenschaftsbericht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Gegen 16.00 Uhr könnten in Abhängigkeit vom Verlauf der Anhörung und den getätigten Statements neue Impulse an den Goldmärkten generiert werden - nach oben, aber auch nach unten. Aktuell befinden sich die Investoren tendenziell im "Risk-On-Modus", was sich an der Aufwärtstendenz riskanter Anlageklassen erkennen lässt. Das Interesse an Goldinvestments fällt eher bescheiden aus, was sich auch an der Entwicklung der gelagerten Goldmengen des weltgrößten Gold -ETFs SPDR Gold Shares ablesen lässt. Diese beliefen sich im Februar in der Spitze auf über 921 Tonnen und haben sich mittlerweile wieder auf 912,12 Tonnen reduziert. In den kommenden Tagen dürfte sich der Fokus der Anleger auf die anstehende Datenflut vom US-Arbeitsmarkt richten und dem derzeit stagnierenden Goldpreis möglicherweise "etwas mehr Leben einhauchen".Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 2,00 auf 1.852,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Sechster Tagesgewinn in Folge

Nach fünf Gewinntagen in Folge tendiert der WTI-Future auch im frühen Dienstagshandel bergauf. Asiatische Raffinerien weisen derzeit hohe Auslastungskapazitäten aus. Angebotssorgen gibt es derzeit hingegen aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung russischer Ölexporte. In China waren für Januar und Februar Ölimporte in Höhe von 84,06 Millionen Tonnen gemeldet worden, was gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Dessen Tendenz könnte sich dann auf den morgigen Handelstag stark auswirken.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 80,63 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 86,36 Dollar anzog.





