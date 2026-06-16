DAX24.818 -0,4%Est506.263 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +1,7%Nas26.376 -1,2%Bitcoin56.374 -0,2%Euro1,1609 ±-0,0%Öl78,63 -0,9%Gold4.329 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BMW 519000 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich -- BMW kappt Prognose kräftig - VW, Softbank, SpaceX im Fokus
Top News
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX vom Auto-Sektor belastet - 25.000er-Marke bleibt im Blick Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX vom Auto-Sektor belastet - 25.000er-Marke bleibt im Blick
Hackergruppe FulcrumSec prüft Verkauf von Daten aus Novo-Nordisk-Angriff - So reagiert die Aktie Hackergruppe FulcrumSec prüft Verkauf von Daten aus Novo-Nordisk-Angriff - So reagiert die Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Statements

17.06.26 08:51 Uhr
Goldpreis im Fokus: Anleger warten gespannt auf die Fed-Aussagen | finanzen.net

Der Goldpreis tendierte im frühen Mittwochshandel seitwärts nahe am höchsten Stand seit einer Woche.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.328,98 USD -2,35 USD -0,05%
News
Ölpreis (Brent)
78,53 USD -0,81 USD -1,02%
News
Ölpreis (WTI)
75,41 USD -0,64 USD -0,84%
News

von Jörg Bernhard

Anleger warten derzeit sowohl auf weitere Details zum Abkommen zwischen den USA und dem Iran als auch auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed bei der ersten Sitzung unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Mittlerweile wurden weitere Einzelheiten des vorläufigen Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran bekannt. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die Vereinbarung sicherstellen solle, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt. Ein US-Regierungsvertreter ergänzte, dass der Iran nach Unterzeichnung des Abkommens wieder Öl exportieren dürfe. Die meisten Fed-Mitglieder dürften inzwischen davon ausgehen, dass die US-Leitzinsen das gesamte Jahr über auf dem aktuellen Niveau bleiben müssen. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group rechnen Händler derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 39 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember. Vor Bekanntwerden des US-Iran-Abkommens hatte dieser Wert deutlich darüber gelegen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 9,10 auf 4.345,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wechsel in Seitwärtsmodus

Der Ölpreis kam im frühen Mittwochshandel kaum vom Fleck, wenngleich die Aussicht auf zusätzliche Öllieferungen die Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Exporte aus dem Nahen Osten verstärkte und zu einem Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen führte. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute einen Lagerrückgang in Höhe von 8,3 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit höher als erwartet ausgefallen war, tendierte der Ölpreis nicht in höhere Regionen. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Minus bei den gelagerten Ölmengen von 4,5 Millionen Barrel, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge in Höhe von 1,4 Millionen bzw. 200.000 Barrel prognostiziert werden.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,64 auf 75,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,53 auf 787,43 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis