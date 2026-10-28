Goldpreis: Hochspannung vor heutiger Fed-Entscheidung

Goldpreis und Ölpreis

28.10.26 08:34 Uhr

Der Goldpreis tendierte im frühen Mittwochshandel etwas schwächer. Im Mittelpunkt steht die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

von Jörg Bernhard



Zwar rechnen die Marktteilnehmer überwiegend mit unveränderten Leitzinsen, für Dezember wird jedoch weiterhin eine Zinserhöhung erwartet. Entscheidend dürften deshalb vor allem die geldpolitischen Signale von Fed-Chef Kevin Warsh sein. Neue Impulse versprechen zudem die am Donnerstag anstehenden US-PCE-Inflationsdaten. Laut einer von TradingEconomics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die US-Inflation im September von 3,4 auf 3,6 Prozent beschleunigt haben. Zusätzliche Unsicherheit verursacht der Iran-Konflikt: Berichten zufolge bereiten sich die USA möglicherweise auf neue Militärschläge vor. Steigende Ölpreise könnten den Inflationsdruck verstärken und Gold belasten. Für eine nachhaltige Erholung wären nach Einschätzung von Analysten sinkende Energiepreise, nachlassende Inflationssorgen sowie niedrigere Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar hilfreich. Unterstützung erhält Gold derzeit durch eine stärkere physische Nachfrage, insbesondere aus China. Dagegen halten sich indische Käufer in Erwartung weiterer Preisrückgänge zurück. Kurzfristig bleibt die Marktlage damit von erheblichen Unsicherheiten geprägt.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 28,10 auf 4.046,50 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Anhaltende Versorgungsprobleme

Die Ölpreise haben im frühen Mittwochshandel deutlich zugelegt. Auslöser war ein mutmaßlicher Raketenangriff der mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen auf die größte Raffinerie Saudi-Arabiens. Die Anlage verfügt über eine Verarbeitungskapazität von 550.000 Barrel täglich. Angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten rechnen Marktbeobachter weiterhin mit erheblichen Versorgungsrisiken. Entscheidend dürfte sein, ob US-Präsident Donald Trump nach den Zwischenwahlen Anfang November erneut militärisch gegen den Iran vorgehen wird. Bleiben weitere Angriffe aus, könnte der geopolitische Risikoaufschlag allmählich zurückgehen. Unterstützung erhielten die Ölpreise zudem durch die am Vorabend veröffentlichten API-Daten, wonach die US-Rohölvorräte um rund zwei Millionen Barrel gesunken sind. Der offizielle Lagerbericht der US-Energiebehörde EIA folgt am Nachmittag (15.30 Uhr). Am Sonntag steht außerdem die nächste OPEC+-Sitzung an. Das Förderkartell dürfte seine Produktionsziele für Dezember aller Voraussicht nach unverändert lassen. Zusätzliche Unsicherheit verursachen mögliche Rückgänge russischer Rohölexporte infolge einer höheren Dieselproduktion.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,80 auf 101,70 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,96 auf 111,37 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net