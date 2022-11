Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Analysten prognostizieren einen Rückgang von 8,2 auf 8,0 Prozent p.a. Bei der Kerninflation wird ebenfalls mit einer leichten Beruhigung von 6,6 auf 6,5 Prozent gerechnet. Sollte die Teuerung in den USA schwächer als erwartet ausfallen, dürfte dies den Goldpreis höchstwahrscheinlich stärken, weil dadurch die Zinsängste nachlassen würden. Nach den für 15.30 Uhr angekündigten Inflationszahlen werden sich diverse US-Notenbanker zu Wort melden. Sollten deren Statements weniger restriktiv oder gar "taubenhaft" ausfallen, könnte dies einen höheren Goldpreis nach sich ziehen. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, die im Bereich von 1.730 verlaufende Widerstandszone möglichst deutlich zu überwinden.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,60 auf 1.713,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Auf gedrücktem Niveau stabil

Der in dieser Woche zu beobachtende Schwächeanfall des fossilen Energieträgers scheint im frühen Donnerstagshandel erst einmal zum Erliegen gekommen zu sein. In China, dem Land des weltgrößten Ölimporteurs, sorgt die Null-Covid-Strategie weiterhin für miserable Perspektiven hinsichtlich der Ölnachfrage. Neue Impulse könnte der Ölpreis am Nachmittag erhalten, wenn die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gemeldet werden. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese von 217.000 auf 220.000 leicht erhöht haben.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 85,71 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 92,62 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com