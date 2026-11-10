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Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsdaten

Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsdaten

Der Goldpreis behauptet sich im frühen Dienstagshandel oberhalb der Marke von 4.100 Dollar.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,122.72 USD -17.72 USD -0.43 %
News
Ölpreis (Brent)
90.95 USD -1.62 USD -1.75 %
News
Ölpreis (WTI)
85.41 USD -1.44 USD -1.66 %
News

von Jörg Bernhard

Neben Gewinnmitnahmen bremsen vor allem Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember den Aufwärtsdrang von Gold. An den Terminmärkten wird deren Wahrscheinlichkeit mittlerweile auf 84 Prozent geschätzt. Vertreter der Fed verwiesen zuletzt auf die robuste US-Wirtschaft und den anhaltenden Inflationsdruck. Höhere Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten des zinslosen Edelmetalls. Unterstützung erhält Gold hingegen durch sinkende Ölpreise. US-Präsident Donald Trump signalisierte angesichts laufender diplomatischer Bemühungen, vorerst auf weitere Militärschläge gegen den Iran verzichten zu wollen. Eine Entspannung im Nahen Osten könnte den Inflationsdruck verringern und damit auch die Zinserwartungen dämpfen. Zudem wirkt die jüngste Dollarschwäche stabilisierend. Für den weiteren Jahresverlauf rechnen Marktbeobachter mit einer moderat positiven bis seitwärtsgerichteten Entwicklung. Kurzfristig dürften vor allem die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten (14.30 Uhr) sowie die Erzeugerpreise am Freitag wichtige Impulse liefern.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) erhöhte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 15,90 auf 4.130,40 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Anhaltende Talfahrt

Die Ölpreise setzten im frühen Dienstagshandel ihre Talfahrt fort, nachdem die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten die Befürchtungen längerfristiger Lieferausfälle verringerte und die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt schrumpfen ließ. Allerdings bleibt die Lage angespannt. Die amerikanische Seeblockade in der Straße von Hormus soll vorerst bestehen bleiben. Zudem greifen iranische Kräfte weiterhin Handelsschiffe in der strategisch wichtigen Meerenge an. Ohne eine nachhaltige diplomatische Einigung dürfte das Abwärtspotenzial deshalb begrenzt bleiben. Analysten sehen bei Brent-Rohöl die Marke von 90 Dollar als mögliche Untergrenze. Zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugt das steigende Ölangebot. Die OPEC erhöhte ihre Förderung im Oktober, insbesondere durch höhere Produktionsmengen in Saudi-Arabien, Kuwait und Irak. Neue Impulse könnten zudem die geplanten Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine liefern.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,48 auf 85,37 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,55 auf 91,02 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kotomiti Okuma / Shutterstock.com, elen_studio / Shutterstock.com

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