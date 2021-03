Goldpreis: Hochspannung wegen EZB-Sitzung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nach der Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung (13.45 Uhr) folgt die mit Spannung erwartete Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 Uhr). Nachdem in der Woche zuvor Fed-Chef Jerome Powell die Hoffnung der Investoren eindeutig enttäuscht hat, beginnt am Nachmittag ein ähnliches Spiel. Obwohl die Zinsen deutlich gestiegen sind, befindet sich der DAX dennoch auf Rekordfahrt. Hohe Zinsen bergen normalerweise die Gefahr, dass Kapital aus Aktienmärkten in Anleihen umgeschichtet wird. Aber von "normalen Zeiten" haben sich die Finanzmärkte bereits seit Jahren verabschiedet. Krisen-, Vermögens- und Inflationsschutz über Goldinvestments zu betreiben, scheint gegenwärtig ein bisschen aus der Mode geraten zu sein. Solche Phasen gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zu beobachten, waren aber nie von Dauer.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 9,90 auf 1.731,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabil trotz steigenden Ölmengen

Der am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA veröffentlichte Wochenbericht wies erneut heftige Verwerfungen auf. Während der Lagerzuwachs bei Rohöl mit 13,8 Millionen Barrel um ein Vielfaches höher als erwartet ausgefallen war, gab es bei den gelagerten Benzinmengen ein dickes Minus in Höhe von 11,9 Millionen Barrel zu (Analystenschätzung: minus 3,5 Millionen Barrel). Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Ölmärkten für die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stark interessieren (14.30 Uhr). Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 745.000 auf 725.000 leicht reduziert haben.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 64,95 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,51 auf 68,41 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IPConcept, adirekjob / Shutterstock.com