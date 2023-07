Goldpreis: Höher dank Hoffnung auf Zinspause

Goldpreis und Ölpreis

Der Goldpreis profitiert aktuell davon, das mit Blick auf die US-Geldpolitik nach der nächsten Fed-Sitzung mit einer Zinspause gerechnet wird.

von Jörg Bernhard



Für gute Laune sorgte an den Goldmärkten aber auch der schwache Dollar, wodurch Goldkäufe im Nicht-Dollarraum günstiger werden. Erstmals seit Ende Juni verzeichnete zudem der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Shares wieder Kapitalzuflüsse. So hat sich dessen gehaltene Goldmenge am gestrigen Mittwoch von 912,07 auf 913,80 Tonnen leicht erhöht. In den vergangenen Wochen profitierte das gelbe Edelmetall eher von den Käufen der Terminspekulanten. Neue Impulse könnte der Goldpreis am Nachmittag erfahren, wenn die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) veröffentlicht werden. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese von 237.000 auf 242.000 erhöht haben.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis höheren Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 6,00 auf 1.986,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Versuch einer Bodenbildung

Obwohl die chinesische Wirtschaft keinen sonderlich robusten Eindruck hinterlässt, bewegten sich die importierten Ölmengen der Chinesen im Juni auf Rekordniveau. Offensichtlich stocken sie aufgrund der niedrigen Ölpreise - insbesondere bei russischem Öl - ihre Ölreserven kräftig auf. Zudem wies der am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA veröffentlichte Wochenbericht sowohl bei Rohöl (-708.000 Barrel) als auch bei Benzin (-1,07 Millionen Barrel) einen geringer als erwartetes Lagerminus aus, was auf eine schwächelnde US-Wirtschaft schließen lässt.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuert sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 75,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,01 auf 79,47 Dollar anzog.





