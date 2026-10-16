Goldpreis im Aufwind - doch steigende Renditen bremsen das Edelmetall

Goldpreis und Ölpreis

16.10.26 07:48 Uhr

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Freitagshandel relativ richtungslos. Am frühen Morgen hielt Fed-Chef Kevin Warsh eine Rede vor Vertretern des Internationalen Währungsfonds in Bangkok.

• Der Ölpreis steigt aufgrund anhaltender Versorgungssorgen im Nahen Osten und sinkender US-Rohölvorräte, bleibt aber volatil und hängt stark von politischen Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran ab.

• Die US-Notenbank Fed erwägt möglicherweise eine Zinserhöhung im Oktober, wobei die Wahrscheinlichkeit derzeit bei etwa 28 % liegt, beeinflusst durch hohe Inflation, Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze.

Dabei hat er bewusst offengelassen, ob er eine baldige Zinserhöhung befürwortet. Am Samstag beginnt die Schweigeperiode vor der Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober. Aktuell zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von rund 28 Prozent an, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Sowohl die überraschend hohe Inflation als auch die Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze haben zuletzt die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung im Oktober verstärkt. Höhere Zinsen und steigende Anleiherenditen verringern die Attraktivität des unverzinsten Edelmetalls. Am gestrigen Donnerstag profitierte Gold von einer verstärkten Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Sorgen über hohe Investitionen in künstliche Intelligenz lösten Verkäufe von Technologiewerten aus und drückten die Anleiherenditen. Mittlerweile hat sich die Lage an den Aktienmärkten aber wieder beruhigt. Aktuell ziehen die Renditen wieder an und bremsen dadurch den Goldpreis aus.

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Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 25,70 auf 4.195,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markanter Wochengewinn wahrscheinlich

Der Ölpreis hat im frühen Freitagshandel leicht nachgegeben, steuert auf Wochensicht jedoch auf einen Gewinn zu. Hauptgrund sind die anhaltenden Versorgungsrisiken im Nahen Osten. Die zunehmenden iranischen Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus beeinträchtigen den Öltransport erheblich. Nach Angaben des Schiffsverfolgungsunternehmens Kpler erreichten die täglichen Durchfahrtsmengen zuletzt lediglich 68 Prozent ihres Vorkriegsniveaus. Zusätzliche Unsicherheit verursachen neue Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen. Unterstützung lieferte außerdem der überraschend starke Rückgang der amerikanischen Rohölvorräte infolge hurrikanbedingter Produktionsausfälle. Für Entlastung soll die Internationale Energieagentur (IEA) sorgen, die mehr als 20 Millionen Barrel Diesel sowie weitere strategische Ölreserven freigeben will. Gleichzeitig erwägt die US-Regierung, Sanktionen gegen bestimmte Schiffe der sogenannten Schattenflotte zu lockern, um die hohen Transportkosten zu senken. Eine nachhaltige Beruhigung des Ölmarktes dürfte allerdings vor allem von einer politischen Entspannung zwischen den USA und Iran abhängen.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,61 auf 97,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,53 auf 105,39 Dollar zurückfiel.

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Jörg Bernhard, Redaktion finanzen.net