DAX23.440 ±-0,0%Est505.711 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 +3,2%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.259 +1,1%Euro1,1444 +0,2%Öl106,3 +2,3%Gold4.997 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg
Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Kampf um Marke von 5.000 Dollar

16.03.26 09:14 Uhr
Goldpreis vor wichtiger Schwelle: Die Marke von 5.000 Dollar im Blick | finanzen.net

Nach wie vor sorgen die hohen Energiepreise für eine gedämpfte Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.996,97 USD -24,80 USD -0,49%
News
Ölpreis (Brent)
106,26 USD 2,37 USD 2,28%
News
Ölpreis (WTI)
100,11 USD 1,40 USD 1,42%
News

von Jörg Bernhard

Ein schwächerer Dollar und eine rückläufige Nachfrage nach sicheren Anlagen ließen den Goldpreis unter die Marke von 5.000 Dollar abrutschen. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent (50 Prozent) an, dass wir bereits Ende Juli (Mitte September) niedrigere Leitzinsen sehen werden als heute. Laut US-Präsident Donald Trump führe seine Regierung mit sieben Ländern Gespräche, um bei der Sicherung der Straße von Hormus zu helfen. Gleichzeitig drohte er mit weiteren Angriffen auf Irans wichtigste Ölexportanlage auf der Insel Kharg und signalisierte, dass derzeit noch kein Ende des Krieges in Sicht sei. Am Nachmittag stehen mit den Zahlen zur US-Industrieproduktion im Februar wichtige Konjunkturindikatoren zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent (Januar: +0,7 Prozent) erhöht haben.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 9.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 64,30 auf 4.997,40 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Rohöl: Positive Vorzeichen zum Wochenstart

Der Ölpreis tendierte im frühen Montagshandel bergauf, da sich die Aufmerksamkeit der Marktakteure erneut auf die Bedrohungen für Ölanlagen im Nahen Osten gerichtet hat. Sowohl die Nordseemarke Brent als auch die US-Sorte WTI sind in diesem Monat bislang um mehr als 40 Prozent auf ihre höchsten Stände seit 2022 gestiegen. Obwohl die Angriffe auf der Insel Kharg offenbar auf militärische und nicht auf energiewirtschaftliche Infrastruktur abzielten, bergen sie dennoch Versorgungsrisiken, da iranisches Öl derzeit etwa das einzige Öl ist, das durch die Straße von Hormus transportiert wird. Am gestrigen Sonntag erklärte die Internationale Energieagentur (IEA), dass mehr als 400 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven in Kürze auf den Markt fließen werden - eine Rekordfreigabe, die darauf abzielt, Preisspitzen aufgrund des Nahostkriegs zu bekämpfen. Lagerbestände aus Ländern in Asien und Ozeanien würden sofort freigegeben, während jene aus Europa und Amerika Ende März verfügbar sein würden, so die Agentur.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 9.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,72 auf 100,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,68 auf 105,82 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, Eric Chiang/123rf

Nachrichten zu Goldpreis