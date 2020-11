Goldpreis: Knappes Rennen zwischen Biden und Trump belastet

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

An den Goldmärkten dürfte allerdings die Regel gelten: politische Börsen haben kurze Beine. Vor vier Jahren führte der überraschende Trump-Wahlsieg zwar zu einem Einbruch des Goldpreises im zweistelligen Prozentbereich, derzeit deutet aber wenig auf eine nachhaltige Goldpreisschwäche hin. Explodierende Geldmengen und Schuldenberge sprechen für eine fortschreitende Geldentwertung. Als Zahlungsmittel dürfte Geld wohl weiter funktionieren, aber als Wertaufbewahrungsmittel verliert es aufgrund von negativen Realzinsen seit Jahren an Ansehen. Aus charttechnischer Sicht haben sich oberhalb von 1.920 Dollar massive Widerstände gebildet, deren Überwinden relativ schwierig werden dürfte.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 10,80 auf 1.899,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erholung dank API-Update

Am Dienstagabend meldete das American Petroleum Institute einen Rückgang der gelagerten Ölmengen um acht Millionen Barrel. Analysten hatten ein Lagerplus von 890.000 Barrel prognostiziert. Auch die Hoffnung, dass die OPEC-plus-Staaten ihre Fördermengen ab Januar nicht wie geplant anheben könnten, half dem fossilen Energieträger in höhere Preisregionen. Für ein hohes Maß an Unsicherheit dürfte indes der offene Wahlausgang in den USA sorgen. Am Nachmittag dürften sich die Akteure zudem für den Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) stark interessieren.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,85 auf 38,51 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,89 auf 40,60 Dollar anzog.







Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com, elen_studio / Shutterstock.com