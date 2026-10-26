DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.232 +0,0%Euro 1,1208 -0,0%Öl 115,2 -1,3%Gold 4.010 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Leicht erholt dank Talfahrt beim Ölpreis

Goldpreis: Leicht erholt dank Talfahrt beim Ölpreis

Der Goldpreis ist am Montag nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche mit einer leichten Erholung in den Handel gestartet.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,009.25 USD 6.79 USD 0.17 %
News
Ölpreis (Brent)
115.19 USD -1.53 USD -1.31 %
News
Ölpreis (WTI)
101.55 USD -1.72 USD -1.67 %
News

von Jörg Bernhard

Unterstützung lieferten der rückläufige Ölpreis, die Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt und damit nachlassende Inflationsrisiken weckten. Allerdings bleiben die geopolitischen Risiken angesichts anhaltender Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien relativ hoch. Im Mittelpunkt steht nun die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober. Die Marktteilnehmer erwarten überwiegend unveränderte Leitzinsen. Für Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung laut CME FedWatch Tool jedoch weiterhin bei über 76 Prozent. Neue Impulse versprechen die am Donnerstag anstehenden US-PCE-Inflationsdaten. Zuletzt deuteten Konjunkturumfragen auf eine leichte Abschwächung der Wirtschaftsaktivität bei gleichzeitig anhaltendem Preisdruck hin. Für Gold dürfte auf kurze Sicht vor allem entscheidend sein, ob sich die Inflationssorgen abschwächen und die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen zurückgehen. Eine erneute Eskalation im Nahen Osten könnte dagegen den Ölpreis antreiben und das unverzinste Edelmetall zusätzlich belasten.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 10,20 auf 4.018,10 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Rohöl: Rote Vorzeichen zum Wochenstart

Der Ölpreis ist im frühen Montagshandel nach den kräftigen Gewinnen der Vorwoche deutlich gefallen. Auslöser waren Hoffnungen auf eine diplomatische Entspannung im Iran-Konflikt. Vermittler aus Katar reisten am Sonntag nach Teheran, um in Abstimmung mit den USA Möglichkeiten zur Deeskalation auszuloten. Allerdings bleiben die Versorgungsrisiken weiterhin erheblich. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen meldeten am Wochenende weitere Angriffe auf saudische Flughäfen und Ölanlagen. Zudem beeinträchtigt der Konflikt weiterhin die Schifffahrt durch die strategisch wichtigen Meerengen von Hormus und Bab al-Mandab. Analysten warnen deshalb vor anhaltend starken Ölpreisschwankungen. Auch nach den US-Zwischenwahlen Anfang November könnten neue Militärschläge gegen den Iran drohen. Die Internationale Energieagentur rechnet derzeit nicht damit, dass sich die Energiemärkte bis 2027 wieder vollständig normalisieren. Saudi Aramco plant deshalb, ab der zweiten Jahreshälfte 2027 Rohöl in Singapur zu lagern, um seine Lieferketten widerstandsfähiger zu machen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,19 auf 101,08 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,91 auf 109,79 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FikMik / Shutterstock.com, Pics-xl / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.