Goldpreis: Leicht erholt dank Talfahrt beim Ölpreis

Goldpreis und Ölpreis

26.10.26 07:43 Uhr

Der Goldpreis ist am Montag nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche mit einer leichten Erholung in den Handel gestartet.

von Jörg Bernhard



Unterstützung lieferten der rückläufige Ölpreis, die Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt und damit nachlassende Inflationsrisiken weckten. Allerdings bleiben die geopolitischen Risiken angesichts anhaltender Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien relativ hoch. Im Mittelpunkt steht nun die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober. Die Marktteilnehmer erwarten überwiegend unveränderte Leitzinsen. Für Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung laut CME FedWatch Tool jedoch weiterhin bei über 76 Prozent. Neue Impulse versprechen die am Donnerstag anstehenden US-PCE-Inflationsdaten. Zuletzt deuteten Konjunkturumfragen auf eine leichte Abschwächung der Wirtschaftsaktivität bei gleichzeitig anhaltendem Preisdruck hin. Für Gold dürfte auf kurze Sicht vor allem entscheidend sein, ob sich die Inflationssorgen abschwächen und die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen zurückgehen. Eine erneute Eskalation im Nahen Osten könnte dagegen den Ölpreis antreiben und das unverzinste Edelmetall zusätzlich belasten.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 10,20 auf 4.018,10 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Rote Vorzeichen zum Wochenstart

Der Ölpreis ist im frühen Montagshandel nach den kräftigen Gewinnen der Vorwoche deutlich gefallen. Auslöser waren Hoffnungen auf eine diplomatische Entspannung im Iran-Konflikt. Vermittler aus Katar reisten am Sonntag nach Teheran, um in Abstimmung mit den USA Möglichkeiten zur Deeskalation auszuloten. Allerdings bleiben die Versorgungsrisiken weiterhin erheblich. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen meldeten am Wochenende weitere Angriffe auf saudische Flughäfen und Ölanlagen. Zudem beeinträchtigt der Konflikt weiterhin die Schifffahrt durch die strategisch wichtigen Meerengen von Hormus und Bab al-Mandab. Analysten warnen deshalb vor anhaltend starken Ölpreisschwankungen. Auch nach den US-Zwischenwahlen Anfang November könnten neue Militärschläge gegen den Iran drohen. Die Internationale Energieagentur rechnet derzeit nicht damit, dass sich die Energiemärkte bis 2027 wieder vollständig normalisieren. Saudi Aramco plant deshalb, ab der zweiten Jahreshälfte 2027 Rohöl in Singapur zu lagern, um seine Lieferketten widerstandsfähiger zu machen.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,19 auf 101,08 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,91 auf 109,79 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net