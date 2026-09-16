DAX 25.522 +0,5%ESt50 6.272 +0,6%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,90 +0,7%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.764 +0,4%Euro 1,1549 +0,1%Öl 107,7 -1,0%Gold 4.333 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Leichte Erholung vor Zinsentscheidung der Fed

Goldpreis: Leichte Erholung vor Zinsentscheidung der Fed

Der Goldpreis legt vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im frühen Mittwochshandel leicht zu.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,332.75 USD 38.75 USD 0.9 %
News
Ölpreis (Brent)
107.59 USD -1.16 USD -1.07 %
News
Ölpreis (WTI)
104.25 USD -1.58 USD -1.49 %
News

von Jörg Bernhard

An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung um mindestens 25 Basispunkte mittlerweile als nahezu sicher und dürfte daher weitgehend eingepreist sein. Entscheidend für die weitere Entwicklung könnten vor allem die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh zum künftigen geldpolitischen Kurs werden. Restriktive Signale könnten Gold über steigende Renditen und höhere Opportunitätskosten belasten, während eine weniger straffe Haltung dem Edelmetall Auftrieb geben könnte. Für etwas Entlastung sorgen aktuell rückläufige Ölpreise, wenngleich die geopolitischen Risiken im Nahen Osten hoch bleiben. Bemerkenswert ist nach Einschätzung der Commerzbank, dass Gold trotz deutlich gestiegener langfristiger Anleiherenditen bislang relativ widerstandsfähig geblieben ist. Als wichtige Stützen gelten anhaltende Sorgen über die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen sowie die zuletzt gestiegenen politischen Risiken in den USA. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure zudem für die Bekanntgabe der US-Einzelhandelsumsätze sowie die Im- und Exportpreise stark interessieren.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 33,70 auf 4.366,50 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Rohöl: Anhaltende Angebotssorgen

Der Ölpreis gab nach zweitägiger Aufwärtsbewegung im frühen Mittwochshandel etwas nach. Belastend wirken vor allem die vom API gemeldeten überraschend stark gestiegenen US-Rohöllagerbestände. Auch die Vorräte an Benzin und Destillaten legten entgegen den Erwartungen zu. Die Verluste halten sich jedoch in Grenzen, da die Versorgungslage im Nahen Osten weiterhin angespannt bleibt. Im Mittelpunkt stehen der Ausfall der saudi-arabischen Ost-West-Pipeline und die ausgesetzten Ölverladungen im Hafen Yanbu. Saudi-Arabien versucht, einen Teil der Lieferausfälle durch zusätzliche Verladungen vor der Küste Omans auszugleichen. Gleichzeitig bleibt der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus stark eingeschränkt und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Tage. Zur Erinnerung: Vor dem Krieg wurden über diese wichtige Route rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgasversorgung abgewickelt. Die regionalen Versorgungsrisiken bleiben damit trotz der gestiegenen US-Lagerbestände der entscheidende Stützungsfaktor für den Ölmarkt.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,11 auf 104,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,69 auf 108,06 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.