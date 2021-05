Goldpreis: Marke von 1.800 Dollar in Reichweite

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zusätzlichen Rückenwind generierten die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Einkaufsmanagerindizes. Insbesondere der ISM-Einkaufsmanagerindex für April fiel mit 60,7 Zählern deutlich schlechter als erwartet aus. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten rechneten diese mit 65 Punkten. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte an den Goldmärkten in den kommenden Tagen die anstehende Datenflut vom US-Arbeitsmarkt sorgen. Besonders gespannt warten die Marktakteure auf den Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums (Freitag). Die Aussichten stellen sich recht positiv dar, schließlich soll sich die Arbeitslosenrate laut Analystenprognosen von 6,0 auf 5,8 Prozent reduziert und die Zahl neu geschaffener Stellen von 916.000 auf 988.000 beschleunigt haben.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 3,30 auf 1.788,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Rebound

Während in China und in den USA mit einer anziehenden Ölnachfrage gerechnet wird, bremst Indien den Aufwärtsdrang des Ölpreises. Den zwölften Tag in Folge beklagte der Sub-kontinent mehr als 300.000 Corona-Neuinfektionen, wobei die Dunkelziffer deutlich höher ausfallen dürfte. Gedämpft wird der Aufwärtsdrang des fossilen Energieträgers aber auch durch Spekulationen, dass die Sanktionen gegen den Iran möglicherweise gelockert werden könnten. Dann droht, ein größeres Ölangebot auf den Preis zu drücken. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte aber auch der für 22.30 Uhr erwartete Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen. Dessen Tenor könnte dann die Tendenz des morgigen Handelstags maßgeblich beeinflussen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,09 auf 64,40 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,09 auf 67,47 Dollar zurückfiel.





