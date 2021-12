Goldpreis: Marke von 1.800 Dollar wieder in Reichweite

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Obwohl die Angst vor der Omikron-Variante an den Finanzmärkten deutlich nachgelassen hat, tendierte der Goldpreis in etwas höhere Regionen und notiert damit nur noch knapp unter der 1.800-Dollar-Marke. Mit Spannung werden die am Freitag anstehenden Zahlen zur Entwicklung der US-Inflation im Monat November erwartet. Deren Tenor könnte dann den Ausgang der am kommenden Dienstag und Mittwoch stattfindenden Fed-Sitzung stark beeinflussen. Mittlerweile nehmen die US-Notenbanker das aktuelle Problem der beschleunigten Geldentwertung deutlich ernster, schließlich will man diese Entwicklung mittlerweile nicht mehr als "vorübergehend" bezeichnen. Neues Kaufinteresse könnte nach dem Überwinden der Marke von 1.800 Dollar aufkommen. Dann wäre nämlich die 200-Tage-Linie übertroffen, was in der Chartlehre als starkes Kaufsignal gilt.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 5,90 auf 1.790,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Kursrally

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 3,1 Millionen Barrel ausgewiesen hat, setzte der fossile Energieträger seine mehrtägige Kursrally erst einmal aus. Aus charttechnischer Sicht hat sich dessen Lage im Dezember aber spürbar aufgehellt. Grund: Nach dem fast 20%igen Absacker binnen weniger Wochen, sprang sowohl die US-Sorte WTI als auch die Nordseemarke Brent über ihre langfristige 200-Tage-Linie und generierte dadurch ein starkes charttechnisches Kaufsignal.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,41 auf 71,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,35 auf 75,09 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com, Juri / Shutterstock.com