Goldpreis: Marke von 1.800 Dollar zurückerobert

Überwiegend enttäuschende Einkaufsmanagerindizes haben außerdem die wirtschaftlichen Wachstumsperspektiven empfindlich getrübt. In den USA rutschte zum Beispiel der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor gegenüber dem Vormonat von 59,9 auf 55,2 Zähler ab. Zur Erinnerung: Für Mai wurde noch ein Rekordwert von 70,4 Zähler gemeldet. Beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares gab es zum gestrigen Wochenauftakt jedoch erneute Abflüsse zu vermelden. Dessen gehaltene Goldmenge reduzierte sich nämlich von 1.011,61 auf 1.006,66 Tonnen, den niedrigsten Wert seit April 2020. Neue Impulse könnte Fed-Chef Jerome Powell beim Freitag beginnenden internationalen Notenbankertreffen in Jackson Hole (Wyoming) liefern. Dann müsste der Tenor seiner Statements aber relativ "taubenhaft" ausfallen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,90 auf 1.804,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Weiter auf Erholungskurs

Der Biontech-Impfstoff erhielt von der US-Arzneimittelbehörde FDA die vollständige Zulassung, nachdem zuvor lediglich eine Notfallzulassung erteilt worden war. Dies könnte zu einem zusätzlichen Impfschub sorgen und somit die Pandemie wirksam bekämpfen helfen. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sowohl bei Öl und Benzin die Lagermengen gesunken sein.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 65,98,30 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,40 auf 69,15 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, claffra / Shutterstock.com