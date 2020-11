Goldpreis: Marke von 1.900 Dollar wieder in Reichweite

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Weil der Dollar gegenwärtig zur Schwäche neigt, tendiert der Goldpreis in höhere Regionen und befindet sich mittlerweile nur noch knapp unter der Marke von 1.900 Dollar. Hier warten allerdings markante charttechnische Widerstände, deren Überwinden kein leichtes Unterfangen werden dürfte. Einen kräftigen "Aderlass" musste in der vergangenen Handelswoche der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Shares hinnehmen. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich nämlich innerhalb einer Woche von 1.260,30 auf 1.234,32 Tonnen (-25,98 Tonnen) stark reduziert. Auf Basis der aktuellen Marktgegebenheiten entspricht dies einem Gegenwert von über 1,3 Milliarden Euro.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,90 auf 1.888,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positiver Wochenstart

Robuste Konjunkturdaten aus Japan und China haben dem fossilen Energieträger zu einem positiven Wochenstart verholfen. Außerdem haben chinesische Raffinerien im Oktober rekordhohe Ölmengen verarbeitet. Nun rechnen die Akteure an den Ölmärkten, dass beim Ende November anstehenden OPEC+-Treffen die derzeitigen Förderkürzungen zumindest beibehalten werden. Ursprünglich war ab Januar ein Anheben der Fördermengen um zwei Millionen Barrel pro Tag geplant. Weil in Libyen mittlerweile wieder 1,2 Millionen Barrel pro Tag produziert werden und der Verkehr in Europa und Nordamerika corona-bedingt stark rückläufig ist, steht die jüngste Erholung des Ölpreises indes auf ausgesprochen wackligen Beinen.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,60 auf 40,73 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,51 auf 43,29 Dollar anzog.







Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, FikMik / Shutterstock.com