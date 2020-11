Goldpreis: Marke von 1.900 Dollar zurückerobert

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im Tagesverlauf stehen weitere wichtige Termine auf der Agenda. Neben diversen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt sorgt vor allem die Zinsentscheidung der Fed (20.00 Uhr) für erhöhte Spannung. Die US-Notenbanker dürfte einmal mehr steuerfinanzierte Konjunkturhilfen anmahnen. Sollte Joe Biden die Wahl gewinnen, könnte es aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Senat aber schwierig werden, das im Vorfeld in Aussicht gestellte Programm zu realisieren. Am Vormittag könnte zudem die britische Notenbank neue Stützungsmaßnahmen verkünden, schließlich leidet die britische Wirtschaft nicht nur unter Corona, sondern auch unter dem drohenden harten Brexit.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 14,30 auf 1.910,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Negative Vorzeichen

An den Ölmärkten herrscht derzeit ein hohes Maß an Unsicherheit. Die erhofften Konjunkturhilfen könnten weniger üppig als geplant ausfallen und corona-bedingt sehen auch die Nachfrageperspektiven alles andere als vielversprechend aus. Biden will bekanntlich den Klimawandel bekämpfen und die Sanktionen gegen den Iran lockern. Dies dürfte aufgrund der zu erwartenden Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress aber relativ schwierig werden. Weil niemand weiß, welchen Kurs die USA in den kommenden Wochen einschlagen wird, dürfte hinsichtlich des künftigen Ölpreises die Lage weiterhin extrem unsicher bleiben.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,80 auf 38,35 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,84 auf 40,39 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Pics-xl / Shutterstock.com