Goldpreis: Massive Gewinnmitnahmen unter großen Terminspekulanten

Goldpreis und Ölpreis

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies eine markante Verkaufsstimmung unter großen Terminspekulanten aus.

von Jörg Bernhard



Diese haben nämlich in der Woche zum 25. Juli ihre Long-Seite um 15.500 Kontrakte reduziert und zugleich ihr Short-Exposure um 4.200 Futures aufgestockt. Dadurch hat sich die Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) der Großspekulanten (Non-Commercials) innerhalb einer Woche von 193.350 auf 173.600 Futures (-10,2 Prozent) reduziert. Unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) war hingegen ein Zuwachs von 20.400 auf 24.600 Kontrakte (+20,6 Prozent) registriert worden. Summa summarum kann man dem gelben Edelmetall nach wie vor ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit attestieren.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,60 auf 1.952,80 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Rohöl: Wochenstart mit roten Vorzeichen

Die Analysten von Goldman Sachs blicken hinsichtlich der globalen Ölnachfrage wieder etwas optimistischer drein und erwarten für den Monat Juli einen Rekordwert von 102,8 Millionen Barrel pro Tag. Für den Rest des Jahres prognostizieren sie ein Defizit in Höhe von 1,8 Millionen Barrel und für 2024 eine Fehlmenge von 600.000 Barrel. Außerdem bekräftigen sie weiterhin ihr Zwölfmonatskursziel von 93 Dollar für die Nordseemarke Brent. Nachlassende Rezessionssorgen sowie eine anhaltend restriktive Förderpolitik Saudi-Arabien wurden als Gründe für die optimistische Prognose der US-Investmentbank genannt. So sei im September eine zusätzliche Verknappung der Ölmenge durch die Saudis möglich.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,31 auf 80,27 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,35 auf 84,06 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net