Goldpreis: Nach Weihnachtspause im Plus

An das Hilfspaket im Volumen von 900 Milliarden Dollar ist zudem ein Haushaltsgesetzentwurf in Höhe von 1,4 Billionen Dollar gekoppelt. Hätte Trump weiterhin seine Unterschrift verweigert, wäre am morgigen Dienstag ein Shutdown der Regierungsgeschäfte notwendig geworden. Die Dollarschwäche zum Wochenstart hat den Gold-Future kurzzeitig sogar über die Marke von 1.900 Dollar ansteigen lassen. Am Abend steht der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) zur Bekanntgabe an. Er zeigt auf, wie sich an den Terminmärkten in der Woche zum 22. Dezember unter den spekulativen Marktakteure die Stimmung entwickelt hat. Über die Weihnachtsfeiertage war indes ein anderer Inflationsschutz stark gefragt und generierte neue Allzeithochs: der Bitcoin.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 7,90 auf 1.891,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Kein Jubel nach Brexit-Deal

Obwohl sich Europäer und Briten über Weihnachten geeinigt und einen Brexit-Deal beschlossen haben, bewegt sich der fossile Energieträger im frühen Montagshandel in leicht negativem Terrain. Die Aussicht, dass im kommenden Jahr vier Covid-19-Impfstoffe zum Einsatz kommen werden, könnte in den kommenden Wochen und Monaten aber zu einer tendenziell optimistischen Stimmung an den Ölmärkten führen. Aktuell leidet der Ölpreis allerdings nach wie vor unter den beschlossenen Lockdowns in Europa.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,20 auf 48,03 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 51,08 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Brian A Jackson / Shutterstock.com