Goldpreis und Ölpreis

Spekulationen, dass der Krieg im Nahen Osten möglicherweise bald enden könnte, haben den Goldpreis im frühen Donnerstagshandel leicht ansteigen lassen.

von Jörg Bernhard



Ein wichtiger pakistanischer Vermittler befindet sich in Teheran und die Regierung von US-Präsident Donald Trump äußerte Hoffnungen auf ein Abkommen, das die wichtige Straße von Hormus wieder öffnen würde. Unterdessen traf sich das israelische Kabinett am gestrigen Mittwoch, um einen möglichen Waffenstillstand im benachbarten Libanon zu erörtern, wie ein hochrangiger israelischer Beamter. Am Nachmittag stehen mit den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe, dem Konjunkturausblick der Philadelphia und Reden diverser US-Notenbanker einige wichtige Termine an. Diese könnten die Einschätzungen zur weiteren US-Geldpolitik und damit auch den Goldpreis stark beeinflussen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 22,90 auf 4.846,50 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Versorgungslage bleibt angespannt

Analysten von ING gehen davon aus, dass durch die Schließung der Straße von Hormus rund 13 Millionen Barrel Öl pro Tag im Fluss unterbrochen wurden. Mit der von den USA angekündigten Blockade iranischer Häfen nach dem Scheitern der Friedensgespräche am Wochenende könnte sich die Unterbrechung weiter verschärfen. Außerdem erklärte US-Finanzminister Scott Bessent am gestrigen Mittwoch, dass Washington die Ausnahmeregelungen nicht verlängern werde, die den Kauf von Teilen iranischen und russischen Öls ohne US-Sanktionen ermöglicht hatten. Die angespannte Lage auf den globalen Rohöl- und Ölproduktmärkten wurde zusätzlich dadurch unterstrichen, dass die US-Lagerbestände an Öl (minus 913.000 Barrel), Benzin (minus 6,3 Mio. Barrel) und Destillaten (minus 2,1 Mio. Barrel) in der vergangenen Woche zurückgingen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,26 auf 91,55 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,14 auf 94,78 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net