Goldpreis: Neues Rekordhoch zum Wochenstart

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Weil der Coronavirus die wirtschaftlichen Perspektiven weiterhin eintrübt, suchen Anleger Schutz und investieren verstärkt in Gold . Geopolitische Spannungen zwischen China und den USA verstärken diese Tendenz zumal der Dollarindex in Richtung seines Zweijahrestief abgerutscht ist. Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für zwei US-Konjunkturindikatoren stark interessieren: den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) und den Konjunkturindex der Dallas Fed (16.30 Uhr). Sollten diese enttäuschen, könnte dies der Goldnachfrage - und damit auch dem Goldpreis - einen weiteren Schub verleihen.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 31,00 auf 1.928,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf Einkaufsmanagerindizes

Weltweit haben sich mittlerweile mehr als 16 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bislang gab es im Zuge dieser Entwicklung noch keinen Einbruch der Ölnachfrage zu vermelden. Dies liegt auch an den Chinesen, die durch ihre rekordhohen Ölimporte den Ölpreis stützen. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies für die USA erstmals seit März ein leichtes Plus aus. So hat sich dort die Zahl der Öl-Bohranlagen von 180 auf 181 marginal erhöht.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,04 auf 41,25 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,38 auf 43,72 Dollar anzog.







Bildquellen: optimarc / Shutterstock.com, Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com