Goldpreis: Nur leichte Zuflüsse bei weltgrößtem Gold-ETF

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares gibt es derzeit allerdings lediglich leichte Zuflüsse zu vermelden. Am gestrigen Montag erhöhte sich dessen gehaltene Goldmenge von 1.026,99 auf 1.029,02 Tonnen. Gegenüber den Daten vom Mittwoch - also unmittelbar vor Kriegsausbruch - war sogar keine Veränderung der Goldbestände registriert worden. Wahrscheinlich haben viele Investoren ihr Gold-Exposure über die US-Terminbörse Comex abgedeckt. Wer hier agiert, verfügt meist über einen kurzfristigen Anlagehorizont. Das heißt: Diese Positionen können sehr schnell umgeschichtet bzw. aufgelöst werden. Wie sich die Stimmung an den Terminmärkten hinsichtlich Gold-Futures entwickelt hat, wird am Freitagabend mit der Bekanntgabe des Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC veröffentlicht.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 7,50 auf 1.908,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Keine Korrektur in Sicht

An den Ölmärkten dominieren weiterhin kriegsbedingte Sorgen um die Versorgungslage das Marktgeschehen. Europäische Firmen wie BP und Shell wollen sich von ihren milliardenschweren Geschäften in Russland trennen. Am heutigen Dienstag trifft sich außerplanmäßig die Internationale Energieagentur und am morgigen Mittwoch beraten die OPEC-Staaten über ihre weitere Förderpolitik. Außerdem wird in den USA und anderen westlichen Staaten über eine erneute Freigabe strategischer Ölreserven diskutiert. Spekuliert wird in diesem Zusammenhang über eine Größenordnung von 60 bis 70 Millionen Barrel.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,69 auf 97,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,00 auf 99,97 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IPConcept, ded pixto / Shutterstock.com