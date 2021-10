Goldpreis: Optimismus der Terminmarktprofis auf dem Vormarsch

Während unter Großspekulanten (Non-Commercials) zum zweiten Mal in Folge ein wachsender Optimismus nachzuweisen war, blicken Kleinspekulanten (Non-Reportables) erstmals seit vier Wochen wieder zuversichtlicher drein. Sie haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) innerhalb einer Woche von 21.100 auf 22.100 Kontrakte (+4,7 Prozent) hochgefahren. Unter großen Terminspekulanten stellte sich ein Zuwachs von 182.600 auf 185.500 Futures (+1,6 Prozent) ein. Damit wird allerdings der Stand von Ende Dezember weiterhin um 31 Prozent unterschritten, so dass nach wie vor erhebliches Nachholpotenzial besteht.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,80 auf 1.769,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Neue Mehrjahreshochs zum Wochenstart

Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies zum sechsten Mal in Folge ein Plus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 433 auf 445 erhöht. Selbst die am frühen Montagmorgen veröffentlichten Konjunkturdaten aus China, die überwiegend schwächer als erwartet ausgefallen waren, vermochten die Kauflaune an den Ölmärkten nicht einzutrüben. Mit lediglich 4,9 Prozent p.a. fiel das chinesische BIP-Wachstum auf den niedrigsten Wert seit einem Jahr.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,19 auf 83,47 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,88 auf 85,74 Dollar anzog.





