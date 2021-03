Goldpreis: Optimismus der Terminspekulanten im Sinkflug

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Massiver Verkaufsdruck war vor allem unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) auszumachen. Deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) wies zum sechsten Mal in Folge negative Vorzeichen auf. In der Woche zum 9. März stellte sich ein Minus von 189.600 auf 175.200 Kontrakte (-7,6 Prozent) ein. Noch schwächer ausgeprägt war der Optimismus letztmals im Juni 2019. Damals war Gold übrigens für weniger als 1.300 Dollar pro Feinunze zu haben. Gemessen daran, kann man die Reaktion des Goldpreises als "relativ besonnen" bezeichnen.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 3,30 auf 1.723,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positive Vorzeichen zum Wochenstart

Am frühen Morgen meldete China besser als erwartete Konjunkturindikatoren. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert kletterte die Industrieproduktion um 35,1 Prozent p.a. und die Einzelhandelsumsätze um 33,8 Prozent p.a. Laut jüngsten Daten sei die verarbeitete Ölmenge um 15 Prozent p.a. angestiegen. Ein wichtiges Update der Internationalen Energieagentur soll am Mittwoch veröffentlicht werden. Rückenwind erhielt der fossile Energieträger aber auch die Meldung, dass Saudi-Arabien für vier nordasiatische Käufer eine Kürzung der April-Ausfuhren um bis zu 15 Prozent angekündigt hat. Dies alles hilft dem Ölpreis, sich nahe am Zwölfmonatshoch zu halten.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,48 auf 66,09 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 69,68 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

